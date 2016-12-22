Мэй: люди не должны бояться отмечать Рождество из-за угроз террористов

ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Люди должны продолжать жить как обычно и не бояться из-за угроз террористов отмечать Рождество, заявила британский премьер Тереза Мэй.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

"Конечно, мы помним о тех, кто пострадал при этой ужасной атаке в Берлине, но лондонцы должны продолжать заниматься своими делами. Они должны отпраздновать Рождество. Важно, как мне кажется, ясно дать понять, террористам нас не напугать", — заявила Мэй газете Evening Standard.

Она отметила заслуги британской полиции и спецслужб в том, что в последние годы в Британии не было крупных терактов.

"Службы безопасности и полиция ежедневно работают над тем, чтобы мы жили в безопасности. Часто они выступают невидимыми героями, но они прекрасно работают", — отметила премьер.