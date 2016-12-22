СМИ: спецслужбы давно подозревали, что Анис Амри хотел совершить теракт

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Спецслужбам Германии уже в течение нескольких месяцев было известно, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри намеревался совершить атаку и стать смертником, сообщает в четверг издание Spiegel.

По информации издания, информация была получена в ходе наблюдения в интернете, однако высказывания, которые делал Амри, не позволяли задержать его.

Издание сообщает, что в апреле 2016 года, когда Амри обратился в германское Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf), он заявил, что является гражданином Египта, при этом рассказать про "свою" страну ничего не мог. База данных Bamf показала, что мужчина зарегистрирован уже несколько раз под разными именами и разными датами рождения. Запрос на предоставление ему убежища был отклонен, депортировать его, однако, не могли, потому что у него не было действительного удостоверения личности.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.