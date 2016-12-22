Немецкая полиция усилила контроль на границе с Бельгией и Нидерландами

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полиция Германии усилила контроль на границе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с Бельгией и Нидерландами после теракта в Берлине, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на представителя полиции Аахена.

Северный Рейн-Вестфалия граничит с указанными странами на западе.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.