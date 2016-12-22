"Укроборонпром" и польская WB Electronics будут сотрудничать в сфере ПВО

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" и польское оборонное предприятие WB Electronics подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, сообщается на сайте украинского предприятия в четверг.

""Укроборонпром" и польский WB Electronics будут сотрудничать в сфере противовоздушной обороны… 22 декабря 2016 подписали соглашение о сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Указывается, что с украинской стороны непосредственными участниками сотрудничества стали государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" и государственная акционерная холдинговая компания "Артем", которые входят в состав концерна.

В "Укроборонпроме" отмечают, что новые договоренности предусматривают создание новых образцов зенитной и зенитно-ракетной техники в соответствии с условиями ведения современной войны.

"Опыт и возможности польских партнеров является важными для нас и дальнейшего развития украинского оборонно-промышленного комплекса. "Укроборонпром" окончательно определил курс перехода на международные стандарты поэтому мы рады разрабатывать новые образцы вооружения именно с компанией страны-члена НАТО", — приводятся слова заместителя гендиректора по авиастроению и производства "Укроборонпрома" Владимира Коробова.