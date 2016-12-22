Работники лондонского метро намерены провести суточную забастовку 8 января

ЛОНДОН, 22 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Работники лондонского метро намерены провести 24-часовую забастовку 8 января в знак протеста против ухудшающихся условий оплаты труда и сокращения персонала, сообщил профсоюз.

"Сотрудники метро ежедневно сталкиваются с пагубным следствием программы сокращений. Наша акция направлена на то, чтобы остановить эту программу и вернуть на повестку дня приоритет безопасности пассажиров", — говорится в заявлении профильного профсоюза.

Планируется, что суточная забастовка начнется в 18.00 местного времени воскресенья, 8 января, следовательно, с ее последствиями столкнутся все, кто пользуется метро по будним дням для поездок на работу, так как работники подземки будут бастовать до вечера понедельника.