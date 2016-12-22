В конгрессе заявили, что Сноуден создал для США 13 больших угроз

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден вызвал своей деятельностью ряд крупных угроз для Пентагона, говорится в докладе комитета палаты представителей по разведке. Новые отредактированные части доклада опубликованы в четверг.
"Восемь из 13 вопросов касаются возможностей Пентагона по… (далее отредактировано — ред.) Если правительства России и Китая получат доступ к этой информации, американские солдаты столкнутся с более серьезным риском при любом конфликте в будущем", — говорится в докладе. Следует подробная таблица угроз, но все графы в опубликованной версии заретушированы.
Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.