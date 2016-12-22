В конгрессе заявили, что Сноуден создал для США 13 больших угроз

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден вызвал своей деятельностью ряд крупных угроз для Пентагона, говорится в докладе комитета палаты представителей по разведке. Новые отредактированные части доклада опубликованы в четверг.

Титульная страница доклада об угрозах, созданных Эдвардом Сноуденом

"В качестве меры предосторожности министерство обороны изучило все 1,5 миллиона (полученных Сноуденом — ред.) документов, чтобы максимально определиться с потенциальным ущербом от них. По состоянию на июнь 2016 года последний пересмотр документов Пентагоном определил 13 вопросов высокого риска", — говорится в докладе.

"Восемь из 13 вопросов касаются возможностей Пентагона по… (далее отредактировано — ред.) Если правительства России и Китая получат доступ к этой информации, американские солдаты столкнутся с более серьезным риском при любом конфликте в будущем", — говорится в докладе. Следует подробная таблица угроз, но все графы в опубликованной версии заретушированы.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт. Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию.

Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.