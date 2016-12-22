Конгресс США обвинил Сноудена в сотрудничестве с российскими спецслужбами

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США утверждает, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден по приезде в РФ "контактировал и продолжает контактировать" с российскими спецслужбами.
"После приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами", — говорится в опубликованной в четверг несекретной части доклада комитета.
Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".
По словам российского президента, американцы сами виноваты в том, что Сноуден оказался в российской транзитной зоне, а Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Президент РФ также заявлял, что Москва не пыталась узнать у Сноудена о деталях работы американских спецслужб на российском направлении. По его словам, "в оперативном плане мы с ним не работаем и никогда не работали". Сам Сноуден также заявлял, что никак не связан с российскими властями.