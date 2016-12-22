Конгресс США обвинил Сноудена в сотрудничестве с российскими спецслужбами

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США утверждает, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден по приезде в РФ "контактировал и продолжает контактировать" с российскими спецслужбами.

"После приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами", — говорится в опубликованной в четверг несекретной части доклада комитета.

Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".

Россия предоставила бывшему сотруднику американских спецслужб временное убежище сроком на один год, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Спустя год он получил уже трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

По словам российского президента, американцы сами виноваты в том, что Сноуден оказался в российской транзитной зоне, а Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Президент РФ также заявлял, что Москва не пыталась узнать у Сноудена о деталях работы американских спецслужб на российском направлении. По его словам, "в оперативном плане мы с ним не работаем и никогда не работали". Сам Сноуден также заявлял, что никак не связан с российскими властями.