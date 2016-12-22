В ООН одобрили инициированную Азербайджаном правозащитную резолюцию

БАКУ, 22 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Генассамблея ООН одобрила инициированную азербайджанской стороной резолюцию "Без вести пропавшие лица" о соблюдении прав человека со стороны участников вооруженного конфликта, сообщил в четверг официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как уточняет министерство, резолюция "Без вести пропавшие лица" впервые была принята в 2002 года на 57-ой сессии ГА ООН. Раз в два года резолюция выдвигается для повторного утверждения. В документе содержится просьба предоставить генсеку ООН детальный отчет по резолюции на 73-й сессии Генассамблеи ООН в 2018 году и на соответствующей сессии Совета по правам человека ООН.

"На состоявшемся 19 декабря 2016 года пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН был достигнут консенсус по принятию выдвинутой со стороны Азербайджана резолюции "Без вести пропавшие лица", — сказал Гаджиев.

По его словам, к резолюции в качестве соавторов присоединились 60 государств.

"Резолюция призывает стороны вооруженных конфликтов к уважительному отношению и соблюдению международного гуманитарного права, а также к предотвращению случаев исчезновения граждан в условиях вооруженных конфликтов и необходимости принятия действенных мер по поиску без вести пропавших лиц и информирования их семей об их судьбах", — говорится в сообщении.