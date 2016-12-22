Почти 80% участников референдума поддержали новую конституцию Киргизии

БИШКЕК, 22 дек – РИА Новости. Центризбирком Киргизии в четверг огласил окончательные итоги всенародного референдума по изменению конституции, согласно которым за новый основной закон выступили около 80% принявших участие в голосовании граждан.

Референдум по изменению конституции прошел в Киргизии 11 декабря. Согласно итогам, в голосовании приняли участие 42% избирателей. Референдум прошел по новому избирательному законодательству, согласно которому все участники голосования прошли биометрическую идентификацию, а бюллетени подсчитывали электронные считывающие урны (АСУ), которые в автоматическом режиме передали данные в ЦИК сразу после закрытия участков. Однако окончательными считаются итоги ручного пересчета всех бюллетеней.

"Согласно окончательным итогам, за предложенные изменения конституции проголосовали 79,6% принявших участие в референдуме граждан", — заявил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов во время заседания по подведению итогов референдума.

По его словам, всего в голосовании приняли участие 1,19 миллиона граждан из более 2 миллионов избирателей, внесенных в списки.

В соответствии с решением ЦИК Киргизии референдум признан состоявшимся.

По итогам рассмотрения жалоб, поступивших во время и после референдума, ЦИК Киргизии признал недействительными итоги на 18 избирательных участках республики из-за нарушений в процессе голосования.

Поправки затронут около 30 статей основного закона Киргизии. В частности, изменения предполагают расширение полномочий премьера, реформу правоохранительной и судебной систем. Также из конституции исключается норма, согласно которой республика обязана исполнять решения международных органов по правам человека и возмещать нанесенный вред. Международные наблюдатели констатировали высокую открытость и демократичность прошедшего голосования.