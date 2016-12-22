Почти 80% участников референдума поддержали новую конституцию Киргизии

БИШКЕК, 22 дек – РИА Новости. Центризбирком Киргизии в четверг огласил окончательные итоги всенародного референдума по изменению конституции, согласно которым за новый основной закон выступили около 80% принявших участие в голосовании граждан.
"Согласно окончательным итогам, за предложенные изменения конституции проголосовали 79,6% принявших участие в референдуме граждан", — заявил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов во время заседания по подведению итогов референдума.
В соответствии с решением ЦИК Киргизии референдум признан состоявшимся.
Поправки затронут около 30 статей основного закона Киргизии. В частности, изменения предполагают расширение полномочий премьера, реформу правоохранительной и судебной систем. Также из конституции исключается норма, согласно которой республика обязана исполнять решения международных органов по правам человека и возмещать нанесенный вред. Международные наблюдатели констатировали высокую открытость и демократичность прошедшего голосования.