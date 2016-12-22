В Луганской области перевернулся пассажирский автобус

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (253)

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Автобус перевернулся в Луганской области Украины, в результате аварии пять пассажиров травмированы, сообщило в четверг областное управление Национальной полиции.

По данным ведомства, авария произошла в среду на 236 километре автодороги Чугуев-Меловое в Беловодском районе.

"В Луганской области в результате опрокидывания автобуса травмированы пять пассажиров", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса Volkswagen, управляя технически неисправным транспортным средством (неисправность задней правой рессоры), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и автобус опрокинулся.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".