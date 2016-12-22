В одном из районов Берлина из-за подозрительного пакета перекрыли движение

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Движение транспорта перекрыто в берлинском районе Пренцлауэр Берг из-за подозрительного пакета, в настоящее время саперы осматривают место находки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы берлинской полиции.

"Пакет найден под линией метро возле станции Шенхаузер Аллее, перекрыто движение электрички S-Bahn, метро и движение автомобилей", — сказал собеседник агентства. По его словам, предположить, что в пакете – трудно.

"Может быть, кто-то просто забыл вещи", — сказал он. По словам представителя полиции, работы у станции метро могут продлиться около 2 часов.