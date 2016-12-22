Глава Минэнерго Украины пообещал до 1 января погасить долги перед шахтерами

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик пообещал, что до 1 января 2017 года будет погашена задолженность по заработной плате перед шахтерами.
Он отметил, что ликвидировать долги удастся благодаря принятию парламентом закона, который предусматривает выделение 450 миллионов гривен (более 17 миллионов долларов) дотаций государственным шахтам.
Шахтеры ранее устраивали митинги в Киеве, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Также горняки перекрывали международную трассу. Власти обещали погасить долги. Минэнерго ранее сообщало, что правительство Украины планирует войти в новый год без долгов по зарплате перед шахтерами.