Глава Минэнерго Украины пообещал до 1 января погасить долги перед шахтерами

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик пообещал, что до 1 января 2017 года будет погашена задолженность по заработной плате перед шахтерами.

"До 1 января 2017 года будут погашены все финансовые обязательства по шахтерам", — заявил Насалик в четверг на итоговой годовой пресс-конференции.

Он отметил, что ликвидировать долги удастся благодаря принятию парламентом закона, который предусматривает выделение 450 миллионов гривен (более 17 миллионов долларов) дотаций государственным шахтам.

Шахтеры ранее устраивали митинги в Киеве, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Также горняки перекрывали международную трассу. Власти обещали погасить долги. Минэнерго ранее сообщало, что правительство Украины планирует войти в новый год без долгов по зарплате перед шахтерами.