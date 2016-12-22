Киевские власти отказались переименовать проспект в честь Шухевича

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Киевский городской совет не поддержал предложение о переименовании проспекта генерала Ватутина, руководившего операцией по освобождению Киева, в честь националиста Романа Шухевича, сообщается в четверг на сайте украинского телеканала "Эспрессо.ТВ".

"Киевский городской совет решил не переименовывать проспект генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в столице", — говорится в сообщении телеканала. За принятие соответствующего решения на заседании Киевсовета в четверг проголосовал 41 депутат при минимально необходимом 61 голосе.

По информации телеканала, в начале заседания перед членами Киевсовета выступил депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Юрий Шухевич, сын руководителя ОУН-УПА Романа Шухевича, с просьбой поддержать переименование, депутаты слушали его стоя.

Решение о переименовании единогласно поддержали фракции горсовета "Свобода" и "Самопомощь". В сообщении также отмечается, что киевская госадминистрация намерена предложить Киевсовету переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект Владимира Ивасюка и улицу Московскую в улицу Дмитрия Годзенко.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.