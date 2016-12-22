Рябков рассказал о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или РФ, так и в третьей стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны", — сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос, где может пройти первая встреча лидеров: на полях саммита, в третьей стране, или же будет обмен визитами.

Рябков отметил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна".

"Было бы странно и непонятно, если бы в этом временном диапазоне она не состоялась. Но я уверен, что к моменту встречи с обеих сторон будет проведена надлежащая подготовка, в том числе, и по содержательному наполнению, по повестке дня. Это не будет встреча как только исключительно медийное событие. Я уверен, что с самого первого момента разговор пойдет на глубину и он будет касаться содержательной стороны наших отношений", — подчеркнул собеседник агентства.

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