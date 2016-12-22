В Китае оправдали четырех человек, ожидавших казни по ошибочному обвинению

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Суд Китая в четверг снял обвинения с четырех человек, которые 13 лет назад были приговорены к смертной казни за убийство и изнасилование, которых они не совершали, передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, Хуан Чжицян, Фан Чуньпин, Чэн Фагэнь и Чэн Лихэ были приговорены судом города Цзиндэчжэнь в июле 2003 года к смертной казни за убийство, изнасилование и грабеж, которые они якобы совершили в мае 2000 года в городе Лэпин (провинция Цзянси).

После приговора обвиняемые подали апелляции, однако в ноябре 2004 года суд оставил смертный приговор в силе. Кроме того, вышестоящий суд в мае 2006 года в ходе дальнейшего пересмотра дела также вынес им смертный приговор с отсрочкой исполнения в два года. Однако апелляции со стороны обвиненных продолжились.

После последнего пересмотра дела высший народный суд провинции Цзянси в четверг постановил, что доказательства причастности четырех мужчин к преступлению недостаточны, а признания, ранее данные ими по делу, вызывают сомнения. В итоге они были оправданы. Как сообщил представитель суда Ся Кэцинь, суд принес мужчинам извинения и проинформировал их о том, что они могут потребовать компенсацию от государства.

Ранее сообщалось, что семья китайца Не Шубиня, который был признан невиновным в убийстве спустя 21 год после казни, требует от властей КНР компенсацию почти в 14 миллионов юаней (примерно 2,02 миллиона долларов США). Не Шубинь, 1974 года рождения, был казнен в 1995 году за изнасилование и убийство. На момент казни молодому человеку был 21 год. Суд постановил пересмотреть дело в 2014 году. В начале декабря 2016 года суд отменил приговор и признал Не Шубиня невиновным.

За последние годы это уже не первый подобный случай в Китае. В феврале 2015 года суд автономного района Внутренняя Монголия приговорил к смертной казни серийного убийцу Чжао Чжихуна, за преступление которого в 1996 году по ошибке был казнен невиновный 18-летний мужчина, оправданный властями только в декабре 2014 года. Власти принесли извинения родителям молодого человека, присутствовавшим на суде, и выплатили им компенсацию 330 тысяч долларов.