США
23.1223 декабря05:42МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Китае оправдали четырех человек, ожидавших казни по ошибочному обвинению

16:2522.12.2016
01640
Полиция в Китае. Архивное фото
© AFP 2016/ STR

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Суд Китая в четверг снял обвинения с четырех человек, которые 13 лет назад были приговорены к смертной казни за убийство и изнасилование, которых они не совершали, передает агентство Синьхуа.

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia/ Savvapanf Photo
Семья китайца, оправданного через 21 год после казни, требует компенсацию

По данным агентства, Хуан Чжицян, Фан Чуньпин, Чэн Фагэнь и Чэн Лихэ были приговорены судом города Цзиндэчжэнь в июле 2003 года к смертной казни за убийство, изнасилование и грабеж, которые они якобы совершили в мае 2000 года в городе Лэпин (провинция Цзянси).

После приговора обвиняемые подали апелляции, однако в ноябре 2004 года суд оставил смертный приговор в силе. Кроме того, вышестоящий суд в мае 2006 года в ходе дальнейшего пересмотра дела также вынес им смертный приговор с отсрочкой исполнения в два года. Однако апелляции со стороны обвиненных продолжились.

После последнего пересмотра дела высший народный суд провинции Цзянси в четверг постановил, что доказательства причастности четырех мужчин к преступлению недостаточны, а признания, ранее данные ими по делу, вызывают сомнения. В итоге они были оправданы. Как сообщил представитель суда Ся Кэцинь, суд принес мужчинам извинения и проинформировал их о том, что они могут потребовать компенсацию от государства.

Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото
© AP Photo/ Ng Han Guan, File
В Китае бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к казни за взятки

Ранее сообщалось, что семья китайца Не Шубиня, который был признан невиновным в убийстве спустя 21 год после казни, требует от властей КНР компенсацию почти в 14 миллионов юаней (примерно 2,02 миллиона долларов США). Не Шубинь, 1974 года рождения, был казнен в 1995 году за изнасилование и убийство. На момент казни молодому человеку был 21 год. Суд постановил пересмотреть дело в 2014 году. В начале декабря 2016 года суд отменил приговор и признал Не Шубиня невиновным.

За последние годы это уже не первый подобный случай в Китае. В феврале 2015 года суд автономного района Внутренняя Монголия приговорил к смертной казни серийного убийцу Чжао Чжихуна, за преступление которого в 1996 году по ошибке был казнен невиновный 18-летний мужчина, оправданный властями только в декабре 2014 года. Власти принесли извинения родителям молодого человека, присутствовавшим на суде, и выплатили им компенсацию 330 тысяч долларов.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.