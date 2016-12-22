Планов встречи Лаврова и Керри пока нет, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Планов встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я, как и всегда, с оговоркой, что это решение руководителей, могу на данном этапе сказать, что проработку такой встречи сейчас мы не ведем. Будем надеяться, что ничего не произойдет экстренного в мире, что вновь поменяет все планы", — сообщил высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что, "к сожалению, ситуация крайне зыбкая во многих отношениях, многое приходится делать буквально "с колес", но пока таких планов нет".

Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>