"Московская кукушка" Кужель облила Мосийчука водой в эфире ток-шоу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Александра Кужель выплеснула стакан воды на своего коллегу из Радикальной партии Игоря Мосийчука во время программы Шустер LIVE.

Инцидент произошел во время обсуждения бюджета на 2017 год. Ведущая хотела успокоить спорящих, но они не обратили на ее призывы никакого внимания. Мосийчук несколько раз пытался перебить Кужель и в итоге назвал ее "московской кукушкой". В ответ депутат облила своего коллегу водой. При этом досталось и сидевшему рядом с Мосийчуком депутату от Блока Петра Порошенко Алексею Гончаренко.

Кужель уже не в первый раз приходится "воевать" со своими коллегами из Рады. Так, в ноябре прошлого года она поспорила с депутатом из фракции "Народный фронт", бывшим командиром добровольческого батальона "Миротворец" Андреем Тетеруком. В итоге Кужель попыталась ударить Тетерука сумкой, а он в ответ ударил ее стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшей вызвали скорую.