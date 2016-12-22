Четыре тысячи японцев провели митинг против самолетов США на Окинаве

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Около 4,2 тысячи человек приняли участие в митинге протеста в городе Нага на японском острове Окинава против полетов американских конвертопланов Osprey, один из которых рухнул на днях в море во время тренировочного полета, сообщило агентство Киодо.

Как передал в свою очередь телеканал NHK, в митинге принял участие губернатор префектуры Окинава Такэси Онага. Выступая перед собравшимися, он потребовал от правительств Японии и США отказаться от дальнейшего размещения самолетов Osprey на Окинаве, опасаясь за безопасность местных жителей.

Конвертоплаты размещены на американской военной базе "Футэмма" в центре густонаселенного города Гинован. Центральное правительство Японии и США пытаются перенести эту базу на север острова Окинава, но губернатор Онага и местная общественность требуют вывода базы за пределы префектуры.

При этом губернатор не принял участие в церемонии передачи участка площадью четыре тысячи гектаров, которые до сих пор были заняты под полигон войск США, под японский контроль. Хотя американцы и центральные власти Японии придали большое значение этому событию, сами окинавцы отнеслись к нему холодно. В том же районе построены шесть посадочных площадок, предположительно для самолетов Osprey.

Несмотря на возвращение японцам такого участка земли, на Окинаве все равно будет сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории.

Окинава составляет всего 1% всей территории Японии, и жителям островов кажется, что возвращения четырех тысяч гектаров явно недостаточно. Неоднократно они выражали возмущение преступлениями, которые совершали американские военнослужащие в префектуре, шумом летающих над городами самолетов и их авариями.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.