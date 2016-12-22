Москва работает над конструктивной повесткой дня в отношениях с США

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Москва активно работает над выработкой конструктивной повестки дня в отношениях с США при новой администрации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, ждать и находиться в режиме восприятия импульсов извне – это вообще не в практике нашей дипломатии, и это не соответствует тому активному внешнеполитическому курсу, который проводится российской стороной", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, ожидает ли российская сторона каких-либо предложений от США при новой администрации.
"Понятно, что в современном мире многое трудно поддается прогнозированию. Мы с вами являемся свидетелями, наверное, наиболее бурного периода за много десятилетий, когда настолько сложные процессы переплелись, и проявление противоречивых и сталкивающихся интересов приобретает временами крайне острые формы и с трудом поддаются анализу. Но это общая постановка вопроса",- добавил высокопоставленный дипломат.
Практическая сторона этого дела, по его словам, сводится к тому, что "мы, конечно, активно работаем над тем, что может составить конструктивную повестку дня наших отношений после прихода новой администрации".