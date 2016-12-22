Рябков: до возобновления работы президентской комиссии России и США далеко

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. До возобновления работы президентской комиссии РФ и США далеко, возможно, российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выберут друге схемы и механизмы взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"До этого, во-первых, далеко. Во-вторых, мы не знаем, какие будут предпочтения у следующей администрации относительно организационных форм", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности возобновления президентской комиссии РФ и США.

Он напомнил, что сама по себе президентская комиссия возникла уже с учетом определенного опыта.

"До президентской комиссии, существовавшей в период так называемой "перезагрузки", была комиссия "Гор-Черномырдин", были другие форматы. Работа шла по разным алгоритмам. И для своего времени каждый алгоритм был подходящим", — отметил Рябков.

По его словам, "могут быть и другие схемы", и "мы ничего не предопределяем".

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