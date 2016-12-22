В испанской рождественской лотерее разыгрываются 2,310 млрд евро

МАДРИД, 22 дек — РИА Новости. В Королевском театре Мадрида проходит розыгрыш рождественской лотереи – одного из самых популярных событий конца года.

Испанская традиционная рождественская лотерея проходит с 1812 года. Она одна из самых старых, самых популярных и самых крупных в мире по размеру призового фонда.

В лотерее участвуют около 80% жителей страны, а накануне розыгрыша в киоски, где продают билеты, выстраиваются длинные очереди.

Трансляцию розыгрыша в прямом эфире ведут испанские телеканалы, за этим событием, которое продолжается несколько часов, следит вся страна. Названия выпавших шаров поют дети-сироты.

В этом году в общем сложности будут разыграны 2,310 миллиарда евро. Главный приз уже разыгран – 4 миллиона евро выпало на билеты под серийным номером 66.513. Под каждым серийным номером выпускаются 10 билетов (стоимостью 20 евро каждый), поэтому обладатель десятой доли билета в результате получит 400 тысяч евро. Все счастливые билеты были проданы в одном из районов Мадрида.

Вторая премия – 1 250 000 евро – отправится в Пинос Пуэнте (Гранада) и Валенсию, где были проданы билеты под номером 04536.

После розыгрыша победители устраивают бурные празднования, приглашая всех соседей, друзей, а СМИ подробно рассказывают о тех, кому улыбнулась удача.

Игрок может купить целый билет ("billete") либо одну десятую билета ("decimo"). Цена полного билета (200 евро) настолько велика, что для того, чтобы приобрести полный билет, игроки объединяются. При этом группы формируются семьями, друзьями или целыми городами. Если им повезет и билет выиграет, то приз делится между всеми. Игроки, купившие билет "decimos" (лотерейный билет "одна десятая" стоимостью в 20 евро), в случае, если им повезет, выигрывают одну десятую приза.