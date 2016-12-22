В Латвии утвердили нового командующего вооруженными силами

РИГА, 22 дек — РИА Новости. Сейм Латвии в четверг одобрил кандидатуру Леонида Калниньша, выдвинутого министерством обороны, на пост командующего Национальными вооруженными силами (НВС) республики, сообщили РИА Новости в парламенте.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис ранее выдвинул начальника Объединенного штаба НВС Калниньша на пост командующего национальными вооруженными силами. Президент Латвии Раймонд Вейонис 1 декабря одобрил кандидатуру Калниньша на пост командующего НВС республики.

"Сейм поддержал выбор министерства обороны — главу Объединенного штаба НВС Леонида Калниньша, за него проголосовало большинство депутатов", — сообщили в парламенте.

По закону, кандидата в командующие президенту рекомендует министр обороны. После одобрения президентом кандидата утверждает Сейм Латвии. Командующий утверждается сроком на 4 года с возможностью продления.

Ранее в отставку с поста командующего ушел генерал Раймонд Граубе, который занимал этот пост больше 8 лет. Он сказал, что хочет "дать дорогу молодым".