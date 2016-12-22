При теракте в Берлине погибла гражданка Италии

РИМ, 22 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Итальянка Фабриция Ди Лоренцо погибла при теракте на рождественской ярмарке в Берлине, подтвердил в четверг глава МИД Италии Анджелино Альфано.

Как сообщалось ранее, 31-летняя девушка считалась пропавшей после теракта.

"Немецкие судебные власти, как объявило министерство иностранных дел Германии, закончили необходимые проверки, и, к сожалению, уже точно, что среди жертв есть итальянка Фабриция Ди Лоренцо", — приводятся слова Альфано в ноте внешнеполитического ведомства.

Министр выразил семье погибшей соболезнования, отметив, что разделяет их "огромную боль".

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.