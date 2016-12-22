Глава МИД Италии назвал ливийский вопрос приоритетным для Европы

МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Решение ливийского вопроса должно стать приоритетным в международной повестке дня, без его урегулирования разрешение сложной ситуации с миграционными потоками в Европу невозможно, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, находящийся с визитом в Мадриде.
"Мы работаем, чтобы ливийский вопрос был на первом плане международных отношений. Около 90% мигрантов, которые пребывают в Италию, – из Ливии", — заявил на пресс-конференции в испанской столице глава МИД Италии.
Министр заявил, что необходимо "найти баланс" между "соблюдением прав человека и соблюдением законов". По его словам, Европа не виновата в причинах миграционного кризиса, но несет ответственность за его последствия. "Как нам действовать? Необходимо обеспечить солидарность в решении проблемы. Надо выполнять принятые решения. Если принято решение по квотам, то надо его выполнять", — добавил Альфано. Он также не согласен с вариантом предоставления членам ЕС выбора – выделение финансов вместо приема мигрантов.
"Если не будет перераспределения по квотам, то мигранты останутся в Италии. Остальные страны должны проявить солидарность с нами. Решения были приняты на уровне ЕС", — напомнил министр.
Глава МИД Италии также призвал решать проблему миграции в корне, то есть добиваться "обеспечения стабильности по другую сторону границ".
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства европейского агентства по управлению внешними границами Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.