США
23.1223 декабря07:20МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава МИД Италии назвал ливийский вопрос приоритетным для Европы

15:0922.12.2016
(обновлено: 15:10 22.12.2016)
0400
Город Рим. Архивное фото
© Fotolia/ francescopaoli

МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Решение ливийского вопроса должно стать приоритетным в международной повестке дня, без его урегулирования разрешение сложной ситуации с миграционными потоками в Европу невозможно, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, находящийся с визитом в Мадриде.

"Мы работаем, чтобы ливийский вопрос был на первом плане международных отношений. Около 90% мигрантов, которые пребывают в Италию, – из Ливии", — заявил на пресс-конференции в испанской столице глава МИД Италии.

Министр заявил, что необходимо "найти баланс" между "соблюдением прав человека и соблюдением законов". По его словам, Европа не виновата в причинах миграционного кризиса, но несет ответственность за его последствия. "Как нам действовать? Необходимо обеспечить солидарность в решении проблемы. Надо выполнять принятые решения. Если принято решение по квотам, то надо его выполнять", — добавил Альфано. Он также не согласен с вариантом предоставления членам ЕС выбора – выделение финансов вместо приема мигрантов.

"Если не будет перераспределения по квотам, то мигранты останутся в Италии. Остальные страны должны проявить солидарность с нами. Решения были приняты на уровне ЕС", — напомнил министр.

Глава МИД Италии также призвал решать проблему миграции в корне, то есть добиваться "обеспечения стабильности по другую сторону границ".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Богданов обсудил с вице-премьером Ливии сотрудничество двух стран
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Дублинская система нуждается в реформе, и напомнил, что Евросоюз "работает над деталями". "Вопрос миграции и принятия беженцев надо решать в корне. Это работа касается нас всех, надо работать со странами, откуда идут потоки беженцем, усиливать контроль на границах, чтобы доступ в Европу был упорядочен. Мы готовы работать на основе механизма, в основе которого должна быть солидарность (между членами ЕС — ред.). Вопрос о том, каким именно будет этот механизм. Мы пытаемся выработать решение, которое будет возможно претворить в жизнь. Нам важно, чтобы этот механизм действовал", — заявил испанский министр.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства европейского агентства по управлению внешними границами Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.