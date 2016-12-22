Глава МИД Италии назвал ливийский вопрос приоритетным для Европы

МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Решение ливийского вопроса должно стать приоритетным в международной повестке дня, без его урегулирования разрешение сложной ситуации с миграционными потоками в Европу невозможно, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, находящийся с визитом в Мадриде.

"Мы работаем, чтобы ливийский вопрос был на первом плане международных отношений. Около 90% мигрантов, которые пребывают в Италию, – из Ливии", — заявил на пресс-конференции в испанской столице глава МИД Италии.

Министр заявил, что необходимо "найти баланс" между "соблюдением прав человека и соблюдением законов". По его словам, Европа не виновата в причинах миграционного кризиса, но несет ответственность за его последствия. "Как нам действовать? Необходимо обеспечить солидарность в решении проблемы. Надо выполнять принятые решения. Если принято решение по квотам, то надо его выполнять", — добавил Альфано. Он также не согласен с вариантом предоставления членам ЕС выбора – выделение финансов вместо приема мигрантов.

"Если не будет перераспределения по квотам, то мигранты останутся в Италии. Остальные страны должны проявить солидарность с нами. Решения были приняты на уровне ЕС", — напомнил министр.

Глава МИД Италии также призвал решать проблему миграции в корне, то есть добиваться "обеспечения стабильности по другую сторону границ".

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Дублинская система нуждается в реформе, и напомнил, что Евросоюз "работает над деталями". "Вопрос миграции и принятия беженцев надо решать в корне. Это работа касается нас всех, надо работать со странами, откуда идут потоки беженцем, усиливать контроль на границах, чтобы доступ в Европу был упорядочен. Мы готовы работать на основе механизма, в основе которого должна быть солидарность (между членами ЕС — ред.). Вопрос о том, каким именно будет этот механизм. Мы пытаемся выработать решение, которое будет возможно претворить в жизнь. Нам важно, чтобы этот механизм действовал", — заявил испанский министр.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства европейского агентства по управлению внешними границами Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.