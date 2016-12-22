Сейм Латвии продлил участие страны в миссии НАТО в Афганистане до 2020 года

РИГА, 22 дек – РИА Новости. Парламент Латвии в четверг продлил до 31 декабря 2020 года срок участия военнослужащих Национальных вооруженных сил в операции НАТО в Афганистане, сообщили РИА Новости в президиуме Сейма.

"Сейм продлил участие военнослужащих в миссии в Афганистане до 2020 года", — сказали в парламенте.

Миссия НАТО под названием "Решительное содействие" (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу. Вместо контингента международных сил по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), максимальный размер которого составлял 139 тысяч человек, в стране размещено около 12 тысяч человек.