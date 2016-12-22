В Индии наладили доставку валюты на дом на фоне денежной реформы

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек — РИА Новости. Индийская компания Snapdeal, владеющая одним из крупнейших сайтов онлайн-торговли в стране, начала предоставлять услуги по доставке на дом валюты, получить которую в условиях денежной реформы по-прежнему весьма не просто.

С 9 ноября в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 475 и 950 рублей) — самые крупные банкноты в стране. В результате граждане были вынуждены простаивать по нескольку часов у банков и банкоматов, чтобы избавиться от старых банкнот и получить новые. Ситуацию усугубляет то, что для выдачи валюты в банкоматах и банках установлены лимиты, кроме того, новых купюр в общей стоимости меньше, чем было изъято – правительство рассчитывает, что благодаря этому индийцы будет активнее пользоваться безналичным расчетом.

Новый сервис Cash@Home ("Наличные в дом") компания запустила пока в двух городах – Гургаоне и Бангалоре, — но планирует расширить географию, параллельно корректируя сервис на основе отзывов первых клиентов. Услуга работает просто: пользователь заказывает доставку валюты через сайт или мобильное приложение, курьер доставляет деньги. Курьерам не нужно ездить в банки или в офисы компании за деньгами – они будут просто использовать наличные, которыми с ними расплатились предыдущие клиенты, получившие доставку интернет-магазина.

При этом как и в случае с банкоматами и банками установлен лимит – заказать можно не больше двух тысяч рупий. Стоимость услуги символическая – всего одна рупия. Оплатить услугу можно банковской карточкой. В компании заявляют, что сервис является "жестом доброй воли" согражданам, столкнувшихся с нехваткой наличным.

"Мы ставим себе цель стать торговой площадкой, которая бесперебойно обслуживает каждую прихоть клиента. Запуск сервиса доставки наличных направлен на то, чтобы помочь нашим клиентам справиться с нехваткой валюты, с которой они могут сталкиваться в удовлетворении повседневных нужд", — заявил со-основатель и управляющий директор компании Рахит Бансал, слова которого приводят в распространенном местными СМИ пресс-релизе компании.