В Индии наладили доставку валюты на дом на фоне денежной реформы

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек — РИА Новости. Индийская компания Snapdeal, владеющая одним из крупнейших сайтов онлайн-торговли в стране, начала предоставлять услуги по доставке на дом валюты, получить которую в условиях денежной реформы по-прежнему весьма не просто.
Новый сервис Cash@Home ("Наличные в дом") компания запустила пока в двух городах – Гургаоне и Бангалоре, — но планирует расширить географию, параллельно корректируя сервис на основе отзывов первых клиентов. Услуга работает просто: пользователь заказывает доставку валюты через сайт или мобильное приложение, курьер доставляет деньги. Курьерам не нужно ездить в банки или в офисы компании за деньгами – они будут просто использовать наличные, которыми с ними расплатились предыдущие клиенты, получившие доставку интернет-магазина.
"Мы ставим себе цель стать торговой площадкой, которая бесперебойно обслуживает каждую прихоть клиента. Запуск сервиса доставки наличных направлен на то, чтобы помочь нашим клиентам справиться с нехваткой валюты, с которой они могут сталкиваться в удовлетворении повседневных нужд", — заявил со-основатель и управляющий директор компании Рахит Бансал, слова которого приводят в распространенном местными СМИ пресс-релизе компании.