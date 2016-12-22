Бывший ректор шанхайского института осужден на 12 лет за взятки

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший ректор Шанхайского института медицинских наук (Shanghai Institute of Health Sciences) У Сянцянь приговорен к 12 годам тюрьмы за получение взяток в размере 9,3 миллиона юаней (около 1,3 миллиона долларов США), пишет в четверг газета Shanghai Daily.

Сообщается, что он занимал пост ректора учебного заведения с 2006 по 2013 годы. Суд постановил, что У Сянцянь злоупотреблял служебным положением и через сговор с тремя другими людьми через различные схемы незаконно присвоил себе 9 миллионов юаней. Кроме этого бывший ректор получил взятку в 300 тысяч юаней от одной из строительных компаний, которая возводила кампус института с 2007 по 2009 годы.

У него были конфискованы личные активы в размере 1,5 миллиона юаней. Суд также обязал У Сянцяня выплатить штраф в размере 200 тысяч юаней.

Ранее сообщалось, что бывший ректор университета города Наньчан (провинция Цзянси) Чжоу Вэньбинь приговорен к 12 годам тюремного заключения за получение взяток в размере 2,8 миллиона долларов США.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.