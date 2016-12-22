Гюлен отверг обвинения в причастности к убийству Карлова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен осудил убийство российского посла в Анкаре и заявил, что убийца не имеет ничего общего с его организацией. При этом он высказал мнение, что власти Турции после проведенных в армии чисток не уделяли должного внимания вопросам безопасности.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.

"Мы всегда осуждали терроризм, и в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что искренне осуждаю этот террористический акт против российского посла. Я осуждаю его. Этот кровавый убийца несколько раз работал охранником турецкого президента, раз десять, об этом говорят СМИ. Как он сам заявлял, он из "ан-Нусры", так что, очевидно, он ничего общего не имеет с нашим движением — ни в прошлом, ни в настоящем", — заявил Гюлен в видеообращении, кадры которого показал канал "Россия 24".

Проповедник отметил, что "главным образом из-за зачисток и увольнения экспертов по борьбе с терроризмом, вопросам безопасности не уделяли должного внимания". "Ошибка пренебрегать важными вещами", — сказал Гюлен.