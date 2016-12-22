Бальбек: Киев готовит фальшивые данные о притеснениях крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. На Украине готовят фальшивые фото и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар в Крыму, сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Бальбек подчеркнул, что за подготовкой дискредитирующих материалов стоят лидеры запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа". Исполнителями планов станут немногочисленные сторонники лидеров меджлиса, которые еще остались в Крыму.

"Ими готовятся фальшивые фото и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар по национальному и религиозному признаку на территории Крыма. Все это делается из-за того, что на сегодня ни одна правозащитная организация не обладает хоть какими-то вескими доказательствами притеснения мусульман и гонений на крымских татар", — сказал журналистам Бальбек.

По его словам, в сфабрикованных материалах также будет говориться об имамах, которые якобы выступили против российской власти. "В качестве главных спикеров привлекут откровенных экстремистов или преступников. Налицо использование манипулятивных технологий, которые уже были апробированы в Сирии", — подчеркнул депутат.

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