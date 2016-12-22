В "Приватбанке" хотят понизить ставки по депозитам и кредитам

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Национализированный Приватбанк после завершения докапитализации рассмотрит вопрос понижения ставок по депозитам и кредитам, сообщил новый глава правления финучреждения Александр Шлапак.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

"Когда мы будем обеспечены ресурсом, потому что у нас пока минусовый капитал, я убежден, мы вернемся к вопросу понижения ставок как по депозитам, так и по кредитам", — сказал Шлапак на брифинге в четверг. Он добавил, что сейчас ставки в банке выше рыночных, потому что финучреждение до национализации имело проблемы с ликвидностью.

Он сообщил, что до конца года запланировано увеличение капитала банка на 43 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов). При этом он напомнил, что общая сумма запланированных финансовых вливаний в банк составит около 116 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов), также эта сумма может быть увеличена по итогам запланированного аудита.