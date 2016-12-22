В Варшаве военная жандармерия патрулирует места массового скопления людей

14:1422.12.2016
(обновлено: 14:18 22.12.2016)
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ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Военная жандармерия присоединилась к патрулированию мест массового скопления людей в Варшаве после террористической атаки в Берлине, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.
Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. В кабине грузовика было обнаружено тело мужчины, по официальным данным, он являлся гражданином Польши. По данным агентства Рейтер
, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что МВД обратилось с просьбой к премьеру Польши об участии сотрудников военной жандармерии в патрулировании улиц польской столицы.
Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
Усилена охрана рождественского рынка у Нотр-Дам-де-Реймс - собора во французском городе Реймсе.
После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
В Брюсселе выполнили рекомендации кризисного центра при МВД Бельгии и оградили въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Полицейские патрулируют торговые улицы в центре Мадрида.
Усилены меры безопасности на рождественской ярмарке в Вене.
В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
К охране железнодорожного вокзала в Будапеште привлечены сотрудники Центра борьбы с терроризмом.
Бетонные блоки устанавливают на входе на рождественские ярмарки в Амстердаме.
В Милане мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения порядка на торговых улицах.
Вооруженные сотрудники полиции дежурят у входа на рождественскую ярмарку в Магдебурге.
Правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников, заявил в среду официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.
После трагедии в Берлине бетонные блоки поставили у входа на рождественский базар в Гамбурге.
"Запрос был направлен госпоже премьеру после террористической атаки в Берлине. Первой жертвой этой атаки был наш соотечественник, поляк, водитель грузовика. Речь идет о том, что у нас предпраздничное время, люди делают покупки в торговых центрах, путешествуют. В связи с этим военная жандармерия вместе с польской полицией патрулирует железнодорожные вокзалы, аэропорты, торговые центры, варшавское метро. Речь идет о безопасности", — заявил Блащак в эфире Польского телевидения.
Глава МВД страны заверил, что правоохранительные органы готовы обеспечить безопасность граждан. Отвечая на вопрос о том, усилены ли меры безопасности на польско-немецкой границе, Блащак сообщил о наличии патрулей пограничной службы и полиции.
По словам министра, проблема Германии заключается в отсутствии подобных патрулей на улицах городов.
"Какова основная проблема, с которой столкнулась Германия — прошу себе представить, что в Берлине почти нет мониторинга, поскольку защитники прав человека заявили, что это нарушает права человека. В связи с этим у немецкой полиции большие проблемы с тем, чтобы поймать этого бандита, этого террориста", — считает Блащак.