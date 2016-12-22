В Минске готовы продолжать диалог с БДИПЧ ОБСЕ по вопросам выборов

МИНСК, 22 дек — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности продолжать диалог с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по вопросам выборов, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава МИД в четверг провел встречу с делегацией БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Макей отметил высокий уровень взаимодействия Беларуси с БДИПЧ и ПА ОБСЕ, достигнутый в последние годы, и подтвердил готовность белорусской стороны к продолжению конструктивного диалога и сотрудничества с институтами ОБСЕ в избирательной и других сферах", — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны обсудили выводы и рекомендации итогового отчета миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами, прошедшими в Белоруссии 11 сентября 2016 года.

Ранеее МИД Белоруссии заявили, что итоговый отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за прошедшими в сентябре парламентскими выборами в Белоруссии является "в целом сбалансированным и может быть основой для дальнейшего взаимодействия по избирательной проблематике".