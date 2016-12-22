В Армении продлили арест члена группы, захватившей здание ППС

ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Суд общей юрисдикции ереванских районов Арабкир и Канакер-Зейтун продлил на два месяца срок ареста Ованнеса Арутюняна — члена вооруженной группы, две недели удерживавшей захваченное здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, передает в четверг агентство "Новости Армении" со ссылкой на его адвоката Айарпи Саркисян.

По словам адвоката, ее подзащитный выразил пожелание присутствовать на судебном заседании, однако из-за проблем со здоровьем не смог сделать этого. "Суд дважды откладывал заседание, однако потом принял решение в его отсутствие", — заявила Саркисян.

Ранее полиция сообщала, что Арутюнян был ранен 26 июля в результате ночной перестрелки с правоохранителями, а затем переведен в больницу. Ему предъявлены обвинения по статьям "захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи" и "незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 12 лет и от трех до восьми лет соответственно. В качестве меры пресечения в отношении Арутюняна избран арест.

Группа вооруженных людей 17 июля проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых — огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.

Следственный комитет Армении 19 сентября сообщил, что в состав группы входил 31 человек. Позже в Специальной следственной службе Армении сообщили, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, а 33 человека.