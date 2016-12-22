Приватбанк снял ограничения на все операции

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Приватбанк снял все ограничения на проведение операций, которые были временно введены в связи с его национализацией, заявил новый глава правления банка Александр Шлапак на брифинге в четверг.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования вкладов продал его акции Минфину в полном объеме за одну гривну.

"На протяжении последних трех дней, когда работала временная администрация, были наложены определенные ограничения на деятельность банка, но сегодня решением правления все эти ограничения сняты, и все наши клиенты могут уже до конца дня получить полный набор услуг, которые ранее предоставлялись в Приватбанке", — сказал Шлапак.

Приватбанк работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком страны по размеру активов.