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Эрик Трамп прекратил сбор пожертвований для своего благотворительного фонда

13:5322.12.2016
(обновлено: 14:12 22.12.2016)
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Эрик Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что прекращает прямые сборы пожертвований для его благотворительного фонда.

По данным издания New York Times, Эрик считает, что некоторые благотворители могут использовать его, чтобы приблизиться к его отцу.

Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка. Архивное фото
© AFP 2016/ Robyn Beck
Ставка за выставленное на аукцион свидание с Иванкой Трамп достигла $24 тыс
"Как бы ни было прискорбно, я осознаю затруднительное положение. Ты делаешь добрые дела, которые имеют обратный эффект", — заявил Эрик Трамп в интервью изданию.

В окружении Эрика сообщили, что такое решение он принял с большим сожалением. Сын избранного президента США собирал средства для детского научно-исследовательского медицинского учреждения Святого Иуды в американском штате Теннесси с 21 года и передал организации более 15 миллионов долларов. О дальнейшей судьбе Фонда Эрика Трампа пока ничего неизвестно. Возможно, его закроют или переименуют, отмечает издание.

Такое решение Эрик Трамп принял после сообщений ряда американских СМИ о том, что после инаугурации Трампа 20 января состоится вечеринка на природе под названием "День открытия". Утверждалось, что, купив билет, можно было бы в рамках этого мероприятия порыбачить и поохотиться вместе с Дональдом Трампом-младшим и его братом Эриком. За полмиллиона долларов якобы можно было приобрести "многодневную экскурсию". Штаб избранного президента США опроверг эту информацию. Ранее СМИ стало известно о проводившемся аукционе на право выпить кофе с дочерью Трампа Иванкой. Стоимость ее компании достигала 70 тысяч долларов, а доходы планировалось направить в Фонд Эрика Трампа.

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