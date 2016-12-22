В немецком Дортмунде в ходе АТО задержаны четыре человека

БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в ходе антитеррористической спецоперации задержаны четыре человека, сообщила в четверг телерадиокомпания WDR.

О том, связаны ли эти задержания с розыском подозреваемого в берлинском теракте тунисца Аниса Амри, пока не сообщается. Генпрокуратура в Карлсруэ пока не комментировала данное задержание.

Ранее таблоид BILD сообщил о задержании четырех человек, которые, предположительно, состояли в контакте с Амри, однако не уточнялось, где именно произошло задержание.

Вечером в понедельник грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.