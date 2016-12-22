Кризис вокруг сейма Польши угасает, считает глава МВД страны

ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Кризис вокруг сейма Польши, где с пятницы проходят акции протеста, очевидно, угасает, считает министр внутренних дел страны Мариуш Блащак.

Польские оппозиционеры со второй половины дня пятницы блокируют работу сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Во вторник правоохранители установили вокруг здания парламента, где в этот день начиналось заседание сената, металлические ограждения, а также оттеснили протестующих. В среду вечером заграждения были убраны.

"Эти заграждения были установлены тогда, когда, прежде всего в ночь с пятницы на субботу, был кризис, (люди) кидались под машины, организовали потасовку, дергали депутатов, которые хотели выйти (из здания) по завершении заседания сейма. А потом объявили манифестацию… В связи с этим, чтобы защитить всех тех, кто передвигается по Варшаве, от опасности, были установлены заграждения", — пояснил Блащак в эфире Польского телевидения.

"Оказалось, что эта манифестация закончилась фиаско. Люди на эту манифестацию не пришли. Когда вчера закончилось заседание сената, было принято решение убрать заграждения, эти заграждения не нужны", — сказал министр, добавив, что "кризис, очевидно, гаснет".