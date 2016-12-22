В Киеве в офисе одного из торговых центров устроили массовый погром

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Группа мужчин ворвалась в офисное помещение одного из торговых центров столицы Украины и устроила погром, сообщила пресс-служба главного городского управления Национальной полиции.

Полиция расследует обстоятельства случившегося. Оперативники выяснили, что в офис ворвались около 30 мужчин, они избили охранников и разгромили помещение. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье хулиганство, ведется расследование. Всех участников происшествия доставили в управление полиции.

19 декабря агрессивно настроенные радикалы ворвались в офис информационного агентства РИА Новости в Киеве. Журналисты агентства, оставаясь на рабочих местах, вызвали службу охраны и правоохранителей.