В Мосуле при обстрелах погибли четыре сотрудника гуманитарной миссии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Четыре сотрудника гуманитарной миссии погибли, попав под минометный обстрел во время раздачи гуманитарной помощи в иракском Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ООН.

По данным агентства, речь идет о двух отдельных инцидентах, произошедших на этой неделе на востоке города. Помимо четырех иракских работников гуманитарной организации, погибли еще по меньшей мере семь мирных жителей.

"Люди, ожидающие помощи, уже очень уязвимы. Они должны быть защищены, но не подвергаться атакам. Все стороны конфликта обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права", — заявила заместитель спецпредставителя миссии ООН в Ираке Лиз Гранде.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с 17 октября, в ней участвуют иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС международной коалиции во главе с США. При этом СМИ постоянно сообщают об ошибочных ударах коалиции по гражданской инфраструктуре, что приводит к жертвам среди мирного населения.