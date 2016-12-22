В Калифорнии мужчина получил ожоги из-за взрыва электронной сигареты

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пассажир автобуса в американском штате Калифорния получил ожоги третьей степени из-за взрыва электронной сигареты в кармане его штанов, передает в четверг телеканал ABC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Фресно, когда 53-летний мужчина ехал в автобусе. На опубликованном фрагменте с камеры видеонаблюдения видно, как во время спокойного разговора мужчины с другим пассажиром в районе переднего правого кармана его штанов происходит вспышка. Мужчина стал кричать, а весь салон автобуса окутал дым.

Пострадавший сообщил прибывшим к месту происшествия пожарным, что работающая на батарейке электронная сигарета неожиданно "стала горячей, а затем, по всей видимости, взорвалась". Пострадавшего госпитализировали с ожогами в районе бедра, а также руки.

В последние время СМИ сообщали о нескольких инцидентах с электронными сигаретами в США. Так, 16 декабря самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку после того, как электронная сигарета одного из пассажиров вышла из строя и загорелась. Сенатор от штата Нью-Йорк 18 декабря призвал федеральное правительство рассмотреть вопрос об отзыве устройств для электронных сигарет, которые загораются и взрываются.