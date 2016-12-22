Убийство Карлова обострило обстановку в регионе, считает замглавы ФСБ

МИНСК, 22 дек — РИА Новости. Убийство российского посла Андрея Карлова в Турции существенно обострило оперативную и политическую обстановку в регионе, заявил заместитель директора ФСБ России Евгений Сысоев журналистам в четверг в Минске.

"Это не просто подлое преступление, это событие, которое существенным образом обострило и оперативную, и политическую обстановку", — сказал Сысоев.

"Те тяжелые события, которые там произошли буквально на днях, связанные с террористическим актом, с убийством российского посла… Мы с большой тревогой воспринимаем эту информацию", — добавил он.

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