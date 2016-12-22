Лукашенко и Кучма обсудили работу контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1389)

МИНСК, 22 ден — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и экс-президент Украины Леонид Кучма обсудили работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и обменялись новогодними подарками, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Белоруссия и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.

"Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран", — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться с Кучмой. Лукашенко и Кучма также обсудили "текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины".