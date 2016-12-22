ЕС не принимает в расчет ничьи интересы, кроме собственных, считает Ле Пен

ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Евросоюз ослеплен своими догмами и рассматривает ситуацию с РФ и рядом других стран через призму идеологии, считает кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

"Евросоюз слишком ослеплен своими догмами, чтобы реалистично смотреть на ситуацию. ЕС не в состоянии проанализировать это", — сказала Ле Пен, отвечая на вопрос о том, научили ли последствия от введения санкций в отношении РФ чему-нибудь Европу.

"Все, что касается России, хотя не только России, но и других стран, рассматривается через призму чисто идеологическую. Никто не принимает в расчет ни наши интересы, ни реальную ситуацию. Это догматизм на всех уровнях, запрет размышлять и думать", — считает политик.

Лидеры стран-членов ЕС на саммите 15 декабря констатировали, что минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине выполнены недостаточно, и приняли политическое решение о продлении секторальных ограничительных мер против России, истекающих 31 января 2017 года. В понедельник Совет ЕС официально продлил санкции по письменной процедуре, которая не требует проведения заседания.

Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены. Ограничительные меры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ. Европейским инвесторам запрещается выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам — Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку — на срок более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков со сроком обращения более 30 дней.

В рамках санкционных мер ограничен доступ к рынкам капитала ЕС ряду российских компаний, среди которых "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Кроме того, запрещены поставки оборудования и оказание услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. ЕС также принял санкции в отношении оборонного сектора РФ и запретил европейским компаниям поставлять продукцию двойного назначения девяти российским предприятиям.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине. В ответ на ограничительные меры РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года. В конце июня текущего года продэмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года на фоне продления санкций.

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