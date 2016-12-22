Песков отметил заморозку диалога РФ и США по линиям парламентов и бизнеса

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Диалоги по линии парламентов, бизнеса, деловых кругов, общественных и культурных организаций между Россией и США находятся в замороженном состоянии не по инициативе РФ, а существующие контакты между странами – минимальное общение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, почему он считает, что контакты заморожены, хотя министр иностранных дел РФ и госсекретарь США, в частности, находятся в диалоге, а также есть контакты с Пентагоном, Песков заявил: "это и есть минимальное общение".
Ранее в интервью телеканалу "МИР" Песков сообщил, что практически все уровни диалога РФ и США находятся сейчас в замороженном состоянии. Представитель госдепартамента США Джон Кирби в свою очередь заявил, что дипломатические контакты между РФ и США продолжаются.