Песков отметил заморозку диалога РФ и США по линиям парламентов и бизнеса

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Диалоги по линии парламентов, бизнеса, деловых кругов, общественных и культурных организаций между Россией и США находятся в замороженном состоянии не по инициативе РФ, а существующие контакты между странами – минимальное общение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Скажем так, межпарламентский диалог, диалог по линии деловых организаций, диалог бизнеса, диалог по линии общественный организаций, культурный диалог, диалог, связанный с политконсультацией, и так далее по линии внешнеполитических ведомств, все это находится в замороженном состоянии, и не по нашей инициативе", — сказал Песков в четверг.

Отвечая на вопрос, почему он считает, что контакты заморожены, хотя министр иностранных дел РФ и госсекретарь США, в частности, находятся в диалоге, а также есть контакты с Пентагоном, Песков заявил: "это и есть минимальное общение".

Ранее в интервью телеканалу "МИР" Песков сообщил, что практически все уровни диалога РФ и США находятся сейчас в замороженном состоянии. Представитель госдепартамента США Джон Кирби в свою очередь заявил, что дипломатические контакты между РФ и США продолжаются.