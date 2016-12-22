Франция должна активнее сотрудничать с РФ, считает экс-премьер де Вильпен

ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. Французская дипломатия должна проявлять гибкость в разрешении конфликтов, необходимо активно сотрудничать с РФ, в частности, для преодоления сирийского кризиса, считает бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

"Власти говорят, что в отношении России нужны диалог и твердость. Однако просто диалога недостаточно, а одна лишь твердость непродуктивна. Дипломатия — это движение. Нужно проявлять инициативу, предлагать к обсуждению вопросы, которые интересуют россиян, однако наша дипломатия является заложником нравственных принципов, которые, конечно, важны сами по себе, но не позволяют двигаться вперед", — сказал де Вильпен в эфире телеканала BFMTV

Говоря о разрешении сирийского конфликта, он обратил внимание на то, что Россия по этому вопросу тесно сотрудничает с Анкарой и Тегераном.

"Сила Москвы в том, что ее партнеры очень активно представлены на месте, в то время как наши очень уязвимы, мы постоянно видим снижение их активности", — сказал де Вильпен.