Франция должна активнее сотрудничать с РФ, считает экс-премьер де Вильпен
11:5022.12.2016
(обновлено: 11:53 22.12.2016)
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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. Французская дипломатия должна проявлять гибкость в разрешении конфликтов, необходимо активно сотрудничать с РФ, в частности, для преодоления сирийского кризиса, считает бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
"Власти говорят, что в отношении России нужны диалог и твердость. Однако просто диалога недостаточно, а одна лишь твердость непродуктивна. Дипломатия — это движение. Нужно проявлять инициативу, предлагать к обсуждению вопросы, которые интересуют россиян, однако наша дипломатия является заложником нравственных принципов, которые, конечно, важны сами по себе, но не позволяют двигаться вперед", — сказал де Вильпен в эфире телеканала BFMTV
.
Говоря о разрешении сирийского конфликта, он обратил внимание на то, что Россия по этому вопросу тесно сотрудничает с Анкарой и Тегераном.
"Сила Москвы в том, что ее партнеры очень активно представлены на месте, в то время как наши очень уязвимы, мы постоянно видим снижение их активности", — сказал де Вильпен.