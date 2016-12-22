СМИ: спецслужбы США следили за подозреваемым в теракте в Берлине тунисцем

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри находился под пристальным наблюдением американских разведывательных агентств, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники."Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по мессенджеру Telegram.
Источники сообщили газете, что тунисец входил в черный список авиапассажиров США.
Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.
Подробнее о ЧП во время массовых празднований в мире в 2012-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>