СМИ: спецслужбы США следили за подозреваемым в теракте в Берлине тунисцем

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри находился под пристальным наблюдением американских разведывательных агентств, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, тунисец искал в интернете способы производства взрывчатых устройств и как минимум один раз контактировал с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по мессенджеру Telegram.

Источники сообщили газете, что тунисец входил в черный список авиапассажиров США.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.

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