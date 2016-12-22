Премьер Индии пошутил в ответ на обвинения в коррупции

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не стал прямо комментировать обвинения со стороны вице-президента оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахула Ганди в получении взяток, предпочтя подшутить над политиком.

Накануне Ганди на партийном митинге в родном штате премьера Гуджарате обвинил его в получении от индийских компаний Sahara Group и Aditya Birla Group взяток в 2013-2014 году на сумму около 400 миллионов рупий (курс рупии к доллару в те годы колебался в коридоре от 55 до 65 рупий за доллар). В правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" обвинения отвергли, заявив, что "премьер-министр чист как воды реки Ганг". Ганди еще в начале декабря заявлял, что располагает информацией о "коррумпированности" Моди, и предрекал, что ее обнародование будет иметь эффект землетрясения.

Сам премьер ответил на обвинения в свойственной ему манере – не упоминая оппонента прямо и не комментируя суть дела.

"У них есть молодой лидер. Он учится говорить. С того момента, как он научился говорить, нет конца моей радости", — цитирует издание Indian Express выступление Моди в городе Варанаси, штат Уттар-Прадеш, где в следующем году предстоят важные для БДП выборы в законодательное собрание.

"Если бы он не говорил, то этой стране пришлось бы перенести сильнейшее землетрясение, но хорошо, что он начал говорить, потому что теперь мы знаем, что угрозы землетрясения нет", — добавил Моди.

Заявления Рахула Ганди созвучны обвинениям юриста и политического деятеля Прашанта Бхушана, который в настоящее добивается их рассмотрения в Верховном суде Индии. Однако суд пока не принял дело к рассмотрению, потребовав в ходе предварительных слушаний убедительных доказательств обвинений в адрес премьера.