В США уровень популярности России упал до отметки времен холодной войны

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уровень положительного отношения к России среди американских граждан в настоящее время упал до отметки 1986 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным проблемам (Chicago Council on Global Affairs).

Исследование было проведено с 16 по 18 декабря. Респондентам было предложено оценить свое отношение к России по температурной шкале от 0 до 100, где 0 обозначает самое негативное отношение, а 100, наоборот, указывает на самые положительные чувства. Опрос показал, что средний показатель составил 32. Отмечается, что среди сторонников Республиканской партии этот показатель поднимается до 35, тогда как среди сторонников демократов снижается до 28.

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Примерно такой же показатель был зафиксирован в 1986 году, тогда он составил 31. Самое хорошее отношение к России среди граждан США было отмечено в 1990 году, тогда средний показатель составил 59. Самый низкий уровень был зафиксирован в 1982 году — 25.

Авторы исследования также сообщили, что по результатам проведенного в июне опроса средний результат составлял 40.

Также респондентов попросили высказаться по поводу призыва группы сенаторов США создать специальный комитет по расследованию хакерских атак во время прошедших выборов. В пользу такого предложения высказались в среднем 65% американцев, против выступил 31% респондентов.