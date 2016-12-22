Минобороны НКР заявляет о 45 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в четверг о 45 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 21 на 22 декабря на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 45 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 800 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня с применением снайперского оружия зафиксированы в направлении оборонных позиций Мартуни", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха в основном воздерживались от ответных действий и продолжали выполнять стоящие перед ними боевые задачи.