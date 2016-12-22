В Софии прошла панихида по убитому в Турции российскому послу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Панихида по трагически погибшему а Анкаре послу РФ в Турции Андрею Карлову прошла в церкви Святого Николая в Софии, сообщает телеканал BNT.

На панихиде присутствовал посол России в Болгарии Анатолий Макаров, он поблагодарил пришедших в храм за соболезнования и поддержку.

"Для нас это большая потеря. Этот подлый поступок, убийство в спину, вызывает только шок и омерзение. Сейчас главная задача — найти тех, кто стоит за спиной того (стрелявшего — ред.) молодого человека, чтобы они понесли заслуженное наказание", — заявил посол.

Он выразил надежду, что "этот террористический акт поможет нам объединить силы в борьбе с международным терроризмом и вместе его победить".

На Андрея Карлова напали во время открытия фотовыставки. Убийцу, уничтоженного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он 2,5 года работал в полиции.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии.

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